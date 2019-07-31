В Хабаровском крае из-за сложной паводковой ситуации введен режим чрезвычайной ситуации. Это произошло после того, как специалисты обновили прогнозы уровня воды на Амуре в районе Хабаровска.

В Хабаровском крае из-за сложной паводковой ситуации введен режим чрезвычайной ситуации. Это произошло после того, как специалисты обновили прогнозы уровня воды на Амуре в районе Хабаровска.Тем временем, в Амурской области из-за наводнения спасатели эвакуировали детей и взрослых из лагеря "Мелиоратор". Вывезли 180 человек, их доставили в ближайший город, где детей забрали родители.Ранее в Приамурье эвакуировали школьников ещё из двух лагерей, напоминает телеканал "Россия 24". На территории региона действует режим чрезвычайной ситуации. Число военных для борьбы с наводнением увеличили вдвое. На помощь жителям отправились дополнительные подразделения железнодорожников. Они, в том числе, ремонтируют дамбу в районе города Свободный и наращивают её высоту.