В России вступает в силу закон о так называемых ипотечных каникулах. Речь идет о временном снижении долговой нагрузки на заемщика, если тот попал в трудную жизненную ситуацию.

В России вступает в силу закон о так называемых ипотечных каникулах. Речь идет о временном снижении долговой нагрузки на заемщика, если тот попал в трудную жизненную ситуацию. Продолжительность льготного периода — до полугода. В течение этого времени можно либо уменьшить размер выплат, либо вовсе приостановить их. Конкретная схема для каждого случая в отдельности будет определяться банком. Для того, чтобы воспользоваться "ипотечными каникулами", необходимо соблюдение ряда условий. Их три:Положения ипотечного договора не менялись по инициативе заемщика;Предмет ипотеки — это единственное жилье;Человек попал в трудную жизненную ситуацию.Критерии определения "трудной жизненной ситуации" прописаны в законе отдельно. Это: потеря работы и получение официального статуса безработного; инвалидность первой и второй групп; временная нетрудоспособность на срок более двух месяцев; снижение дохода на 30 процентов при том, что выплаты по ипотеке превысят ПОЛОВИНУ заработка.Также к трудной жизненной ситуации относится увеличение числа иждивенцев, но только если при этом на 20 процентов снизился доход заемщика, а выплаты по ипотеке из-за этого стали превышать 40 процентов заработка, передает телеканал "Россия 24".Отныне все ипотечные договоры должны содержать уведомление о праве на каникулы на первой странице. Информация о них в случае реализации этого права будет исключена из кредитной истории. Кроме того, закон об ипотечных каникулах имеет обратную силу, то есть под его действие подпадают и ранее выданные жилищные займы.С первого августа в дополнение к этому закону вступает в силу указ президента об освободжении тех, кто воспользовался ипочечными каникулами, от уплаты налога на доходы физических лиц и государственной пошлины за внесение изменений в записи реестра недвижимости.