Группу лжеврачей задержали в Ростовской области. Трое мужчин без лицензии открыли в Волгодонске медицинский центр.

Группу лжеврачей задержали в Ростовской области. Трое мужчин без лицензии открыли в Волгодонске медицинский центр.Его клиентами становились исключительно пожилые люди. Сотрудники нелегальной клиники находили у них якобы тяжелые заболевания, а затем советовали купить "чудо-крем". Если у пенсионеров не было нужной суммы, им предлагали взять кредит. Суммы доходили до 200 тысяч рублей, передает телеканал "Россия 24". По данным следствия, от деятельности мошенников пострадали более 100 человек."Следственными органами полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ. В ходе обысков в офисе изъяты компьютерная техника и документация, сотовые телефоны, косметическое оборудование. По ходатайству следователя троим фигурантам судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.