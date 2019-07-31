В районе города Тулун в Иркутской области вода начала переливаться через дамбу, уровень реки Ия поднялся почти до 10 метров при критической отметке в 7 метров. К новой волне паводка готовятся и на Дальнем Востоке. Поднимается уровень рек в Хабаровском крае, Еврейской автономной области и Амурской области.

В районе города Тулун в Иркутской области вода начала переливаться через дамбу, сообщили в администрации региона. Уровень реки Ия поднялся почти до 10 метров при критической отметке в 7 метров. В районе города приостановлено движение по федеральной трассе "Сибирь". Ограничение действует для всех видов транспорта.Вторая волна паводка, по данным МЧС, затронула восемь районов Иркутской области, подтоплены 20 населенных пунктов. Более тысячи человек эвакуированы. Специалисты прогнозируют, что новая волна паводка будет менее сильной. В начале июля вода в реке Ия поднялась до отметки 14 метров.В связи со сложившейся ситуацией в Главном управлении МЧС по Иркутской области открыта горячая линия: 8 (3952) 3-99999.Бороться с последствиями наводнения помогают военные железнодорожники. Они восстановили две дополнительные защитные дамбы на берегах реки Ия, чтобы не допустить новых подтоплений. Всего было привезено и засыпано около 10 тысяч кубических метров скального грунта.Также военнослужащие группировки Минобороны продолжают выполнять задачи по ликвидации последствий паводка: готовят питьевую воду, выпекают хлеб и проводят профилактическую вакцинацию.К новой волне паводка готовятся и на Дальнем Востоке. Из-за сильных дождей поднимается уровень рек в Хабаровском крае и Еврейской автономной области. Пик прохождения паводка в этих регионах гидрологи скорректировали. Его ждут после 6 августа. Сейчас же с последствиями паводка борются в Амурской области.Наводнение в Амурской области: доступ к некоторым населенным пунктам до сих пор отрезан паводком. За прошедшие сутки эвакуированы из зон подтопления 280 человек. Единственный способ добраться до тех, кого окружила вода, по воздуху.В области идет СМС-рассылка о возможных новых затоплениях. О приближении воды говорят и по всем средствам массовой информации — во многих районах призывают быть на чеку, на случай эвакуации заранее собрать необходимые вещи, документы и деньги. Всего из зоны бедствия уже эвакуированы 2 тысячи человек. 600 из них находятся в пунктах временного размещения. Один из городов, где принимают пострадавших, Свободный."Мы готовы разместить 200 человек — это для помощи Мазановскому району. У нас уже все готово. И мы подготовили свой пункт размещения для города на 48 человек. Мы же тоже попадаем в зону затопления", — говорит Владимир Константинов, глава города Свободного (Амурская область).Параллельно в Свободном готовятся встречать стихию. Минимизируют последствия паводка военные. Грузовики колоннами везут песок на три точки у старой дамбы, разгружают и техникой усиливают защитный барьер. Группировка усилена практически в два раза, баррикады от воды возводят 150 человек."На сегодня выполнено 7 тысяч кубических метров земляных работ. При необходимости группировка будет увеличена для гарантированного выполнения поставленных задач", — сообщил командир железнодорожной бригады ВВО полковник Виталий Климович.Режим чрезвычайное ситуации введен с 25 июля. В зоне паводка оказались несколько десятков населенных пунктов. Затоплены больше 600 домов.