31.07.2019

2019-07-31 17:50:26

В Удмуртии уволенного за распространение детского порно учителя вернули на работу в школу

Учителя Халдинской средней общеобразовательной школы поймали за хранение и распространение порнофотографии с изображением несовершеннолетних. Сначала мужчину уволили, однако через день его снова приняли на работу.



Уточняется, что суд назначил осужденному наказание в виде условного лишения свободы. Проверка установила, что на следующий день после увольнения мужчина вновь был принят в ту же школу. После этого прокурор обратился в Сюмсинский районный суд с требованием расторгнуть трудовой договор с указанным лицом, пишет .