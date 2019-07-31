На вопросы журналистов ответили сотрудники полиции, МЧС и представители добровольческой организации.

31 июля в УМВД России по Владимирской области состоялась пресс-конференция на тему: «Розыск пропавших людей. Взаимодействие с добровольческими организациями и общественными формированиями». На вопросы представителей средств массовой информации отвечали сотрудники Управления уголовного розыска регионального УМВД, Управления МЧС России по Владимирской области и представители добровольческого поискового отряда.Открывая пресс-конференцию, сотрудники УМВД России по Владимирской области довели статистику разысканных и находящихся в розыске без вести пропавших людей. В частности отмечено, что в текущем году в полицию поступило свыше 1300 сообщений о пропавших без вести.Традиционно в летнее-осенний период увеличивается количество заблудившихся в лесных массивах. За два летних месяца в правоохранительные органы поступило более 230 сообщений о пропавших в лесу. Работа по розыску троих граждан ведется до сих пор.Участники пресс-конференции отметили, что в случаях розыска потерявшихся в природной среде результативность взаимодействия полиции, МЧС и добровольцев становится особенно заметной.Сотрудники обоих ведомств, а также представитель поискового отряда обратили внимание на проводимую широкую профилактическую работу с населением, направленную на разъяснение правил безопасности при нахождении в лесу.В очередной раз сотрудники полиции напомнили о важности своевременного обращения и полноте предоставляемых сведений о потерявшемся. Полицейские акцентировали внимание на том, что в отделе полиции обязаны принять заявление о пропаже человека в любой момент - никаких ограничений по срокам не существует.Отдельной темой стал розыск пожилых людей и несовершеннолетних. Участники пресс-конференции привели примеры, когда пожилые граждане отправляются в лес вместе с малолетними детьми, подвергая опасности себя и ребенка. Специалисты призвали граждан ответственно относиться к вопросам личной безопасности и безопасности своих близких.В ходе пресс-конференции на все вопросы представителей СМИ были даны подробные ответы.Завершая встречу, правоохранители вручили всем присутствующим разработанные МВД России памятки с рекомендациями для родителей о том, что делать, если ребенок потерялся.