Злоумышленник потребовал от потерпевшего денежное вознаграждение за возврат найденного им паспорта, но, услышав отзаз, нанес мужчине несколько ударов ножом...

Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами ОМВД России по району Кузьминки задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.В дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение о том, что с Волгоградского проспекта в одну из городских больниц доставлен 25-летний мужчина с ножевыми ранениями грудной клетки.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого - 44-летнего ранее неоднократно судимого жителя столицы.Установлено, что потерпевший договорился о встрече с неизвестным мужчиной, который нашел ранее утерянный им паспорт. При встрече подозреваемый потребовал денежное вознаграждение за возврат документа, однако заявитель отказался отдавать названную им сумму. После этого между мужчинами возник конфликт, в результате которого злоумышленник нанес оппоненту несколько ударов предметом, похожим на нож.В настоящее время потерпевший находится на лечении в медицинском учреждении. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.Следственным отделом ОМВД России по району Кузьминки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18