Злоумышленник взял банковскую карту мужчины, установил на свой телефон мобильное приложение банка и перечислил денежные средства на свой счет...

Сотрудниками ОУР УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве задержан подозреваемый в краже денежных средств с банковского счета пенсионера.В полицию обратился 79-летний местный житель, с заявлением о том, что с принадлежащего ему банковского счета пропали денежные средства. Со слов заявителя, данные своей банковской карты он никому не передавал, а также не совершал никаких финансовых операций. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан подозреваемый. Им оказался ранее судимый 21-летний житель Зеленограда.Установлено, что подозреваемый являлся сыном сожительницы пенсионера. В один из визитов злоумышленник увидел оставленную без присмотра банковскую карту мужчины в прихожей, взял ее и установил на свой телефон мобильное приложение банка. С помощью него подозреваемый перечислял денежные средства на свой счет и распоряжался ими по своему усмотрению.Следователем СУ УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31