Оплатить чаевые официантам в кафе и ресторанах теперь можно будет картой. Соответствующий сервис в России запустила международная платежная система Visa.

Оплатить чаевые официантам в кафе и ресторанах теперь можно будет картой. Соответствующий сервис в России запустила международная платежная система Visa.Как пояснили РИА Новости в компании, нужная сумма будет включаться в общий счет при оплате заказа, но отправляется напрямую официанту на его личный электронный кошелек. Комиссия для него составит 5%.На данный момент новую услугу можно опробовать в одной из сетевых кафе-пекарен в Москве. Однако в платежной системе рассчитывают, что в ближайшее время к проекту подключатся и другие партнеры.