Они спровоцировали с ним конфликт

Они спровоцировали с ним конфликтЖителя Владимира обвиняют в убийстве. 3 августа 2018 года мужчина находился на улице Доватора, где распивал пиво. Двое прохожих стали высказывать ему претензии, оскорблять.Затаив обиду, владимирец сходил домой, взял нож и вернулся к кафе «Удача» - к месту конфликта, где те же мужчины продолжили конфликт.Быстрым шагом он приблизился к 58-летнему мужчине и ударил его ножом, а затем ранил и 63-летнего пенсионера.Когда оба потерпевших уже лежали на земле, молодой человек не сбежал с места преступления, а зашел в кафе и попросил вызвать полицию и «скорую». Мужчины умерли в больнице.Уголовное дело направляется в суд.