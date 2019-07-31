Обвиняемый тайно проникал в подвалы домов в спальных районах областного центра и похищал имущество.

Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Юрьев-Польского района. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в хранилище).В ходе следствия установлено, что обвиняемый в период с декабря 2018 по апрель текущего года тайно проникал в подвальные помещения домов в спальных районах города, откуда похищал электроинструменты, велосипеды, мотки с кабелем, мешки с овощами.Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим противоправными действиями, превысила 55 тысяч рублей.Фигурант был задержан в результате успешно проведенных сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Владимиру оперативно-розыскных мероприятий. Ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.В содеянном фигурант сознался, пояснив, что похищенное имущество реализовывал, а вырученные денежные средства тратил на собственные нужды.В ходе следствия собрана доказательственная база, подтверждающая причастность обвиняемого к шести эпизодам преступной деятельности, совершенной на территории областного центра.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.