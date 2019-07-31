Их наказывают штрафами от 500 до 2 тысяч рублей

Их наказывают штрафами от 500 до 2 тысяч рублейВладимирские власти продолжают работу по наведению порядка в уличной торговле.30 июля во Владимире провели очередной рейд на улице Сакко и Ванцетти. Проверяющие составили несколько протоколов за нестационарное осуществление торговли в неустановленных местах. Также в ходе рейда проверили несколько торговых точек во Фрунзенском районе.Продавцам предложили осуществлять торговлю в торговых центрах и комплексах города, где есть свободные места и создали все необходимые условия. Кроме того, к осенне-летнему сезону во Владимире подготовили 22 площадки для торговли овощами и фруктами, в том числе - в микрорайонах Веризино и Энергетик, на улице Куйбышева. Также уже работает традиционная сезонная ярмарка на Батурина.Несанкционированную торговлю осуществляют в местах, не приспособленных для этого: на тротуарах, перекрёстках, граничащих с дорогами, что создаёт неудобства как пешеходам, так и проживающим вблизи владимирцам. В местах торговли остается мусор, пищевые и бытовые отходы, которые могут стать источниками возникновения и распространения инфекционных.Незаконных уличных продавцом наказывают штрафами от 500 до 2 тысяч рублей; на должностных лиц - от 1 тысячи до 5 тысяч рублей; на юридических лиц - от 3 тысяч до 15 тысяч рублей.