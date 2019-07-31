Он похищал электроинструменты, велосипеды, мотки с кабелем и даже мешки с овощами

Он похищал электроинструменты, велосипеды, мотки с кабелем и даже мешки с овощамиЖителя Юрьев-Польского района обвиняют в серии краж. Несколько месяцев мужчина тайно проникал в подвальные помещения домов во Владимире, откуда воровал электроинструменты, велосипеды, мотки с кабелем и даже мешки с овощами. Общая сумма ущерба превысила 55 тысяч рублей.Мужчину задержали, и он во всем сознался, пояснив, что похищенное имущество продавал, а вырученные деньги тратил на собственные нужды.Материалы уголовного дела направлены в суд, сообщает пресс-служба регионального УМВД.