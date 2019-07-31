Приглашаем всех зарядиться позитивным настроением на долгое время

Приглашаем всех зарядиться позитивным настроением на долгое времяЗавтра, 1 августа, с 20.00 до 21.30 на площадке «Хаски парка» в Центральном парке культуры и отдыха при поддержке колеса обозрения «Небо-33» пройдёт концерт электронной музыки от исполнителя, композитора, саунд-продюсера и участника крупнейшего в стране фестиваля электронной музыки «Alfa Future People» - Sasha Naiman. Во время выступления артист не только представит свой новый альбом, но и исполнит уже давно полюбившиеся всем треки.