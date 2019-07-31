В Зеленограде водитель руками остановил грузовик, который едва не протаранил дорогую машину. На кадрах, которые попали в соцсети, видно, как КамАЗ, у которого сорвался ручной тормоз, покатился в сторону стоящего на парковке спорткара за семь миллионов рублей.

В Зеленограде водитель руками остановил грузовик, который едва не протаранил дорогую машину. На кадрах, которые попали в соцсети, видно, как "КамАЗ", у которого сорвался ручной тормоз, покатился в сторону стоящего на парковке спорткара за семь миллионов рублей.Водитель, видимо, представил, во сколько ему обойдется авария — он выпрыгнул и попытался остановить свою машину голыми руками. И это ему удалось: грузовик замер всего в нескольких сантиметрах от спорткара.