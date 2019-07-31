Мужчина, находившийся за рулем мусоровоза, сообщил стражам порядка, что ребенок двигался на мигающий желтый сигнал светофора, однако полицейские усомнились в правдивости слов водителя после просмотра видео с регистратора очевидца.

В объектив регистратора очевидца попал момент дорожно-транспортного происшествия с летальным исходом, произошедшего днем в среду, 31 июля, в селе Левокумка, расположенного в Минераловодском городском округе Ставропольского края.Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, водитель мусоровоза совершил фатальный наезд на направлявшегося в гости к родственникам девятилетнего ребенка, переходившего проезжую часть по регулируемому переходу.Изначально 67-летний мужчина, находившийся за рулем грузовика, сообщил стражам порядка, что ребенок пересекал дорогу на мигающий желтый сигнал светофора.После просмотра данного видео у полицейских возникли сомнения в правдивости слов водителя – судя по кадрам, мусоровоз "попытался проскочить регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора", а погибший ребенок, напротив, двигался на зеленый и, согласно ПДД, катил свой велосипед рядом.В настоящее время стражи порядка устанавливают все обстоятельства инцидента.