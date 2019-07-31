На Украине заявили о военном перевороте и свержении президента страны Владимира Зеленского. По словам наблюдателей, главе государства угрожает серьезная опасность.

На Украине заявили о военном перевороте и свержении президента страны Владимира Зеленского. По словам наблюдателей, главе государства угрожает серьезная опасность.Зеленскому в кресле президента сейчас не до шуток. После отмены военного парада на День независимости 24 августа глава государства настроил против себя значительную часть военных, которые собрались провести альтернативное шествие.Озлобленные военнослужащие могут свергнуть Зеленского. С таким заявлением в эфире телеканала ZIK выступил украинский музыкант и шоумен Владимир Быстряков.Решение отменить военный парад может стоить ему жизни, полагает композитор. По его словам, в армии достаточно людей, которые поддерживают бывшего президента Петра Порошенко."Не исключено военное вмешательство в это все дело. До сих пор у нас армия была вне политики, но я боюсь, как бы этим празднованием 24 августа не началась новая волна насилия", – предупредил Быстряков.Ситуация вокруг обострилась после того, как он отказался проводить военный парад 24 августа в честь Дня независимости Украины. Сэкономленные средства планируется направить на помощь участникам так называемой антитеррористической операции в Донбассе. В ответ радикалы пригрозили главе государства альтернативным шествием.Позже пришло сообщение, что несколько десятков морских пехотинцев, воюющих в Донбассе, отказались выполнять приказы командования. Они потребовали улучшить им условия содержания.