Евгений Ромашов и Юлия Белая сильно повздорили. Звезды шоу Дом-2
позволили себе рукоприкладство.
Евгений Ромашов и Юлия Белая сильно повздорили. Звезды шоу "Дом-2"
позволили себе рукоприкладство.
В Сети появился анонс очередного выпуска телестройки. Небольшой
ролик демонстрирует беседу Евгения Ромашова и Юлии Белой во дворе "Дома-2". Разговор
быстро перерос в потасовку.
"Юля, что с тобой происходит?" – спросил у возлюбленной
участник шоу. Та раздраженно ответила, что хочет постоять в одиночестве.
Ромашов не отступал и попросил девушку объяснить, в чем причина ее
подавленного настроения. Евгений отметил, что Юлия ведет себя как пьяная.
После этого участник шоу "Дом-2" как бы в шутку прижал избранницу
спиной к ограждению деревянного мостика, на котором они стояли. Видимо, Ромашов не рассчитал силу и сделал это слишком сильно, потому что Белая закричала от боли.
Расстроенная Юлия принялась колотить возлюбленного кулаками
по голове. Она кричала и осыпала жениха проклятиями.
Житель шоу "Дом-2" не выдержал, закинул избранницу на плечо
и потащил в дом. "Мне больно", – вопила и отбивалась Юлия.
В помещении Евгений усадил зазнобу на диван и попытался
выяснить, что именно произошло. Участница не могла внятно говорить, она продолжала кричать на возлюбленного.
Отметим, что это уже
второй серьезный конфликт пары за несколько дней. Ранее Белая расстроила
Ромашова. У девушки была задержка, она сделала несколько тестов на
беременность, которые дали отрицательный результат. Одна полоска на тесте
огорчила Евгения, а Юлию обрадовала. Участник не ожил такой
реакции от возлюбленной и очень обиделся.