Евгений Ромашов и Юлия Белая сильно повздорили. Звезды шоу Дом-2 позволили себе рукоприкладство.

Евгений Ромашов и Юлия Белая сильно повздорили. Звезды шоу "Дом-2"позволили себе рукоприкладство.В Сети появился анонс очередного выпуска телестройки. Небольшойролик демонстрирует беседу Евгения Ромашова и Юлии Белой во дворе "Дома-2". Разговорбыстро перерос в потасовку."Юля, что с тобой происходит?" – спросил у возлюбленнойучастник шоу. Та раздраженно ответила, что хочет постоять в одиночестве.Ромашов не отступал и попросил девушку объяснить, в чем причина ееподавленного настроения. Евгений отметил, что Юлия ведет себя как пьяная.После этого участник шоу "Дом-2" как бы в шутку прижал избранницуспиной к ограждению деревянного мостика, на котором они стояли. Видимо, Ромашов не рассчитал силу и сделал это слишком сильно, потому что Белая закричала от боли.Расстроенная Юлия принялась колотить возлюбленного кулакамипо голове. Она кричала и осыпала жениха проклятиями.Житель шоу "Дом-2" не выдержал, закинул избранницу на плечои потащил в дом. "Мне больно", – вопила и отбивалась Юлия.В помещении Евгений усадил зазнобу на диван и попыталсявыяснить, что именно произошло. Участница не могла внятно говорить, она продолжала кричать на возлюбленного.Отметим, что это ужевторой серьезный конфликт пары за несколько дней. Ранее Белая расстроилаРомашова. У девушки была задержка, она сделала несколько тестов набеременность, которые дали отрицательный результат. Одна полоска на тестеогорчила Евгения, а Юлию обрадовала. Участник не ожил такойреакции от возлюбленной и очень обиделся.