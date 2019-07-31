Потребительские цены в России с 23 по 29 июля 2019 года снизились на 0,1%, тем самым впервые в текущем году в РФ наблюдается дефляция.

Потребительские цены в России с 23 по 29 июля 2019 года снизились на 0,1%, тем самым впервые в текущем году в РФ наблюдается дефляция.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в Федеральной службе государственной статистике.Отмечается, что семь дней назад инфляция составляла 0,1%, а с начала 2019 года набрала 2,7%. В годовом выражении на 29 июля инфляция составила около 4,4%.Росстат констатирует, что за минувшую неделю на сахар-песок цены снизились на 1,2%, подсолнечное масло — на 0,3%, полукопченые колбасы, сосиски, сардельки, маргарин и гречневую крупу — на 0,2%.Подчеркивается, что подешевение плодоовощной продукции в среднем составило 0,9%, среди этого на огурцы — 4%, картофель — 3,3%, морковь — 3,2%, лук — 2,5%.При этом за неделю помидоры подорожали на 1,7%, пшено — на 0,6%, куриные яйца — на 0,5%, свинина и мясо кур — на 0,4%, мороженая рыба и вермишель — на 0,3%, мясные консервы, сливочное масло, сметана, творог и рис — на 0,2%.Цены на бензин и дизельное топливо выросли на 0,1%.