До вчерашнего дня Алена Кравец жила безмятежно – светские рауты, приемы, тусовки, вечеринки, съемки, путешествия. Гром грянул, как это часто бывает, среди ясного неба.

До вчерашнего дня Алена Кравец жила безмятежно – светские рауты, приемы, тусовки, вечеринки, съемки, путешествия. Гром грянул, как это часто бывает, среди ясного неба.На сайте Росздравнадзора появилось сообщение: "Использование текстурированных грудных имплантатов Biocell компании Allergan, по информации производителя, может привести к возникновению анапластической крупноклеточной лимфомы". Попросту говоря – к редкой форме рака.Американское Управление по надзору за качеством медикаментов провело исследование и сообщило, чтоу пятисот женщин после операции по моделированию груди при помощи данных имплантатов, выявили онкологические заболевания, еще двенадцать человек скончались.Тревожная статистика вынудила компанию-производителя отозвать свою продукцию с рынка. От опасных имплантатов, как пишет сайт , уже отказались в США, Канаде, Франции и Австралии.При чем тут Алена Кравец? Да ведь у нее, как и у многих звезд, стоят именно эти имплантаты! "Операцию я делала в Швейцарии, в Женеве, 5 лет назад, – плачет Алена. – Она мне обошлась в 20 тысяч швейцарских франков (1 279 222 рубля по курс ЦБ сегодня – Прим. ред.). Долго выбирала и клинику и имплантанты. Доктора тамошние меня убедили ставить самые дорогие и лучшие имплантаты Alergan. И теперь такие новости!"Алена, узнав о том, что ей грозит рак, плакала целый день, а вечером с горя даже выпила бокал вина, хотя прежде не злоупотребляла спиртным. Пока же тем, кто уже вставил опасные имплантаты, врачи советуют регулярно проходить обследования и делать УЗИ. Но все под богом ходим...Напомним, что певица Юлия Началова в 2007 году тоже увеличила себе грудь до четвертого размера. Но позже призналась, что очень жалеет, поскольку едва не погибла после операции. Оказалось, что вставить в организм инородное тело – это это же самое, что жить на складе химических отходов. Возможность развития серьезных осложнений, в том числе и рака, была высока. Поэтому Началова решила все исправить и вернуться к прежней форме груди. Но во время операции врачи случайно занесли инфекцию и началось заражение, стали отказывать почки. "Мой ослабленный организм не хотел бороться. Я ощущала, как из меня буквально уходит жизнь. В голову лезли черные мысли", – рассказывала позже Юля. Весной 2018 года ее жизнь оборвалась. Врачи говорили, что здоровье подорвала, в том числе, пластика груди.