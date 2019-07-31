Предложение действует до 30 сентября 2019 года

Предложение действует до 30 сентября 2019 годаВТБ Лизинг начинает пр Предложение действует до 30 сентября 2019 года ием заявок на финансирование автомобилей Audi A6 45 TFSI quattro 2020 модельного года, а также Audi A6 и Audi A8L в специальном исполнении Fleet Series. Предложение действует до 30 сентября 2019 года.Модели Audi A6 45 TFSI quattro доступны в четырех вариантах оснащения – Basic, Advance, Sport и Design. Для клиентов ВТБ Лизинг они предоставляются на специальных корпоративных условиях: в исполнении Advance - от 3,36 млн рублей, Sport и Design - от 3,54 млн рублей с поддержкой 12%.Специальные Fleet версии доступны для автомобилей Audi A6 с выгодой 16% и Audi A8L с преимуществом в 18,5%.«Клиенты ВТБ Лизинг стремятся следовать современным тенденциям и обновляют свои транспортные средства в момент выхода новой модели. Мы своевременно предоставляем им такую возможность и открываем предзаказ на новый Audi A6 45 TFSI quattro в наиболее интересных комплектациях. Автомобили Audi в специальном исполнении, доступном только для корпоративных клиентов, Audi A6 Fleet Series и Audi A8L Fleet Series, всегда пользуются высоким спросом. Поэтому мы уверены, что наши клиенты будут рады оформить новые модели в лизинг на особых условиях. Удобство для клиентов – это наша стратегическая задача», - отметил Евгений Татаринов, коммерческий директор ВТБ Лизинг.