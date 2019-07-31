Вход на сайты был свободный, даже не требующий регистрации и пароля

Вход на сайты был свободный, даже не требующий регистрации и пароляВязниковская межрайонная прокуратура выявила сайты, где разместили информацию об оказании платных интимных услуг. На них указали стоимость, личную информацию девушек. При этом вход на сайты был свободный, даже не требующий регистрации и пароля.Прокуратура в Октябрьский районный суд города Владимира направила исковые заявления о признании этой информации, распространяемой в интернете, запрещенной.Требования прокурора удовлетворены.