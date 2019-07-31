Российский теннисист Даниил Медведев успешно стартовал на престижном теннисном турнире в американском Вашингтоне. В матче второго круга он одержал победу над получившим уайлд-кард американцем Бьорном Фрэтэнджелом.

Российский теннисист Даниил Медведев успешно стартовал на престижном теннисном турнире в американском Вашингтоне. В матче второго круга он одержал победу над получившим уайлд-кард американцем Бьорном Фрэтэнджелом.Медведев, имеющий второй номер посева на турнире в американской столице, не испытал проблем со своим соперником и обыграл его по итогам двух сетов — 6:3, 6:4. Для завоевания путевки в следующий раунд российский теннисист затратил 1 час 15 минут.Медведев вышел в 1/8 турнира, где его соперником станет другой представитель США — Фрэнсис Тиафо. Он имеет 16 номер посева. Встреча состоится первого августа.В то же время не смогли пробиться в следующий раунд мужской сетки соревнований два других теннисиста из России — Карен Хачанов и Андрей Рублев.Первая ракетка России в трех партиях уступил французу Жо-Вилфриду Цонге (4:6, 6:2, 5:7), в то время как недавний финалист турнира в Гамбурге Рублев проиграл немцу Петеру Гойовчику (6:7, 6:4, 6:7).