Около 100 миллионов заявок клиентов на кредитные карты американской банковской холдинговой компании Capital One Financial Corporation стали доступны хакерам в результате взлома базы данных компании.Кибервзломщикам удалось получить доступ к номерам социального страхования около 140 тысяч клиентов компании, при этом ни номера кредитных карт, ни учетные данные пользователей, предназначенные для входа в систему, не стали им доступны, передает РИА Новости.Сотрудниками ФБР задержана подозреваемая по этому делу жительница Сиэтла Пейдж Томпсон, которой были предъявлены обвинения в компьютерном мошенничестве. По данным издания Washington Post, взлом базы данных Capital One является одним из крупнейших, когда-либо случавшихся с финансовыми компаниями.