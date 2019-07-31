Военные Южной Кореи заявили, что утром 31 июля КНДР испытала новые баллистические ракеты. Снаряды, запущенные в 05:06 и 05:27 по местному времени (23:06 и 23:27 30 июля по времени Москвы), были малого радиуса действия.

Военные Южной Кореи заявили, что утром 31 июля КНДР испытала новые баллистические ракеты. Снаряды, запущенные в 05:06 и 05:27 по местному времени (23:06 и 23:27 30 июля по времени Москвы), были малого радиуса действия.Пуски были зафиксированы у города Вонсан (район Кальма), уточняет РИА Новости. Две ракеты были запущены в северо-восточном направлении. Они пролетели от 240 до 330 километров на малой высоте и упали в море, не достигнув территориальных вод Японии.Предыдущий запуск состоялся 25 июля: после отказа США и Республики Корея отменить совместные учения КНДР запустила две управляемые ракеты малой дальности.