В России потушили более 30 природных пожаров за последние сутки, они охватывали площадь свыше 4 тысяч гектаров.

В России потушили более 30 природных пожаров за последние сутки, они охватывали площадь свыше 4 тысяч гектаров.Вместе с тем общая территория лесных возгораний, с которыми борются, возросла более чем на 11 тысяч гектаров и превысила 107 тысяч. Большая часть таких пожаров находится в Иркутской области — там их почти 60.В этом регионе, а также в Красноярском крае, Бурятии и Якутии леса горят и в труднодоступных местах, где тушение не выполняется. Огонь охватил огромные территории. Только в Якутии площадь пожаров превысила 1 миллион 100 тысяч гектаров.Синоптики не исключают, что дым от сибирских пожаров может добраться до Москвы. Это возможно, если в столичный регион придет антициклон с центром управления циркуляцией, расположенным на севере Западной Сибири. Такое уже случалось в 2016 году, когда такой антициклон принес запах гари через Полярный Урал.Лесопромышленники отмечают, что потери леса от пожаров в этом году уже превысили вырубки страны за год. С гектара они могут получить 675 тыс. рублей. В пересчёте на потерянную выгоревшую площадь получаются миллиарды рублей, сообщает News.ru.