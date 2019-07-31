33-летняя
наследница продюсера показала пользователям Сети на своей странице в Instagram огромную грудь в платье с экстремальным
вырезом. Однако многие россияне сочли, что дочь Крутого Виктория ведет себя
неподобающе, выставляя свои прелести на всеобщее обозрение.
33-летняя
наследница продюсера показала пользователям Сети на своей странице в Instagram огромную грудь в платье с экстремальным
вырезом. Однако многие россияне сочли, что дочь Крутого Виктория ведет себя
неподобающе, выставляя свои прелести на всеобщее обозрение.
На
фото Виктория Крутая предстала в белом платье, которое подчеркивало и оголяло
ее огромную грудь. Под публикацией поклонники начали спорить о том, натуральной
ли является красота дочери Игоря Крутого.
Некоторые
фолловеры пристыдили девушку за то, что она выкладывает слишком откровенные
снимки. Якобы ей, замужней женщине, должно быть стыдно и перед мужем, и перед
своим знаменитым отцом.
"Грудь вываливается! Не стыдно перед отцом?", "Трясет
"бидонами" на каждом углу!", "Зачем
такой большой силикон?", "Сама маленькая, а грудь – огромная", –
добавили другие. Однако были и те, кто посчитали, что дочь крутого выглядит
просто восхитительно. Они завалили Викторию комплиментами.
Как писали "Дни.ру", – дочь второй
жены композитора Ольги. Игорь Крутой воспитывал девочку с четырех лет и дал
свою фамилию. Окончив нью-йоркскую драматическую школу, та приехала в Россию,
чтобы пройти курсы телеведущих в "Останкино".
Вскоре она встретила американского диджея Сержа
Деванта. С этого и началась музыкальная карьера Виктории. В 2011 году
выпустила сингл "Убегу" и клип на него. Песня стала хитом.