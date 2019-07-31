33-летняя наследница продюсера показала пользователям Сети на своей странице в Instagram огромную грудь в платье с экстремальным вырезом. Однако многие россияне сочли, что дочь Крутого Виктория ведет себя неподобающе, выставляя свои прелести на всеобщее обозрение.

33-летняянаследница продюсера показала пользователям Сети на своей странице в Instagram огромную грудь в платье с экстремальнымвырезом. Однако многие россияне сочли, что дочь Крутого Виктория ведет себянеподобающе, выставляя свои прелести на всеобщее обозрение.Нафото Виктория Крутая предстала в белом платье, которое подчеркивало и оголялоее огромную грудь. Под публикацией поклонники начали спорить о том, натуральнойли является красота дочери Игоря Крутого.Некоторыефолловеры пристыдили девушку за то, что она выкладывает слишком откровенныеснимки. Якобы ей, замужней женщине, должно быть стыдно и перед мужем, и передсвоим знаменитым отцом."Грудь вываливается! Не стыдно перед отцом?", "Трясет"бидонами" на каждом углу!", "Зачемтакой большой силикон?", "Сама маленькая, а грудь – огромная", –добавили другие. Однако были и те, кто посчитали, что дочь крутого выглядитпросто восхитительно. Они завалили Викторию комплиментами.Как писали "Дни.ру", – дочь второйжены композитора Ольги. Игорь Крутой воспитывал девочку с четырех лет и далсвою фамилию. Окончив нью-йоркскую драматическую школу, та приехала в Россию,чтобы пройти курсы телеведущих в "Останкино".Вскоре она встретила американского диджея СержаДеванта. С этого и началась музыкальная карьера Виктории. В 2011 годувыпустила сингл "Убегу" и клип на него. Песня стала хитом.