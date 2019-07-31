В конце августа президенту Белоруссии Александру Лукашенко стукнет 65 лет. 25 из них он сидит в кресле главы государства. Но усталость от Батьки постепенно растет: по мнению экспертов, он больше не способен обеспечить развитие Белоруссии. Многие сферы жизни деградируют и загнивают, констатируют наблюдатели.

В конце августа президенту Белоруссии Александру Лукашенко стукнет 65 лет. 25 из них он сидит в кресле главы государства. Но усталость от Батьки постепенно растет: по мнению экспертов, он больше не способен обеспечить развитие Белоруссии. Многие сферы жизни деградируют и загнивают, констатируют наблюдатели.По закону очередные президентские и парламентские выборы вБелоруссии должны быть проведены до 30 августа и 10 сентября 2020 годасоответственно. "Казалось бы, почему не совместить, экономия будет",– пишет политолог Александр Класковский в своей колонке на "Белсат".Однако в республиканском Центризбиркоме предложили провести выборы в обе палаты парламента в ноябре этого года. Президентскиеже выборы намечены на следующий год. По мнению эксперта, это свидетельствуето том, что власти во главе с Лукашенко боятся излишней политизации населения вкороткий временной промежуток.Проголосовавшие за Лукашенко в1994 году разочаровались в Батьке, а протестовать против его политики боятся, полагает Класковский. "Оппозиция была жестоко разгромлена и маргинализирована еще по итогампрезидентских выборов 2010 года", – констатировал политолог.Все четверть века уверенно побеждал на выборах,неизменно набирая подавляющее большинство голосов. Но его победа – пиррова,уверен аналитик. "Беларусь зависла во времени, практически пересталаразвиваться, а многие сферы деградируют, загнивают", – резюмировал он.Накануне в Белоруссии определились с точными датамипарламентских и президентских выборов. Выборы в верхнюю палату – СоветРеспублики – пройдут 7 ноября, а спустя десять дней будут выбирать новый составПалаты представителей. Президентские выборы, объявил , состоятся в2020 году, предположительно, в августе.