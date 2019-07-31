В конце августа президенту Белоруссии Александру Лукашенко стукнет 65 лет. 25 из них он сидит в кресле главы государства. Но усталость от Батьки постепенно растет: по мнению экспертов, он больше не способен обеспечить развитие Белоруссии. Многие сферы жизни деградируют и загнивают, констатируют наблюдатели.
В конце августа президенту Белоруссии Александру Лукашенко стукнет 65 лет. 25 из них он сидит в кресле главы государства. Но усталость от Батьки постепенно растет: по мнению экспертов, он больше не способен обеспечить развитие Белоруссии. Многие сферы жизни деградируют и загнивают, констатируют наблюдатели.
По закону очередные президентские и парламентские выборы в
Белоруссии должны быть проведены до 30 августа и 10 сентября 2020 года
соответственно. "Казалось бы, почему не совместить, экономия будет",
– пишет политолог Александр Класковский в своей колонке на "Белсат".
Однако в республиканском Центризбиркоме предложили провести выборы в обе палаты парламента в ноябре этого года. Президентские
же выборы намечены на следующий год. По мнению эксперта, это свидетельствует
о том, что власти во главе с Лукашенко боятся излишней политизации населения в
короткий временной промежуток.
Проголосовавшие за Лукашенко в
1994 году разочаровались в Батьке, а протестовать против его политики боятся, полагает Класковский. "Оппозиция была жестоко разгромлена и маргинализирована еще по итогам
президентских выборов 2010 года", – констатировал политолог.
Все четверть века уверенно побеждал на выборах,
неизменно набирая подавляющее большинство голосов. Но его победа – пиррова,
уверен аналитик. "Беларусь зависла во времени, практически перестала
развиваться, а многие сферы деградируют, загнивают", – резюмировал он.
Накануне в Белоруссии определились с точными датами
парламентских и президентских выборов. Выборы в верхнюю палату – Совет
Республики – пройдут 7 ноября, а спустя десять дней будут выбирать новый состав
Палаты представителей. Президентские выборы, объявил , состоятся в
2020 году, предположительно, в августе.