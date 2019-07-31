Бывший муж Анджелины
Джоли представил в Лондоне новый фильм Квентина Тарантино Однажды в Голливуде. Брэд Питт появился на
красной дорожке вместе с Леонардо Ди Каприо и Марго Робби.
Бывший муж Анджелины
Джоли представил в Лондоне новый фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Брэд Питт появился на
красной дорожке вместе с Леонардо Ди Каприо и Марго Робби.
Очаровательная блондинка Марго
была в этот вечер особенно хороша. 29-летняя актриса выбрала для светского
мероприятия терракотовое платье с глубоким декольте, обнажившим бюст.
Примечательно, что на
премьеру Робби пришла без своего супруга, режиссера Тома Акерли. Компанию артистке
составил Брэд Питт. Теперь новоиспеченный холостяк может проводить вечера с
самыми красивыми девушками планеты.
Многие заметили, что
после развода с Анджелиной Джоли 55-летний Брэд Питт снова выглядит подтянутым
и привлекательным, передает сайт Судя по всему, актер уже пережил самый тяжелый
период, связанный с расставанием с женой, и кризис миновал.
Отметим, ранее суд снова разрешил проводить с детьми
столько времени, сколько он захочет. Ранее сообщалось, что дети Джоли и артиста проведут
лето с ее экс-супругом. Якобы из-за съемок в фильме "Те, кто желают моей
смерти" Анджелина пошла на
уступки. Однако звездных отпрысков чаще видят с матерью, нежели с актером.
Напомним,
что Анджелина Джоли и развелись в апреле.
Процесс занял два с половиной года. В итоге все шестеро детей остались жить с Энджи.