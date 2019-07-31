Бывший муж Анджелины Джоли представил в Лондоне новый фильм Квентина Тарантино Однажды в Голливуде. Брэд Питт появился на красной дорожке вместе с Леонардо Ди Каприо и Марго Робби.

Бывший муж АнджелиныДжоли представил в Лондоне новый фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Брэд Питт появился накрасной дорожке вместе с Леонардо Ди Каприо и Марго Робби.Очаровательная блондинка Маргобыла в этот вечер особенно хороша. 29-летняя актриса выбрала для светскогомероприятия терракотовое платье с глубоким декольте, обнажившим бюст.Примечательно, что напремьеру Робби пришла без своего супруга, режиссера Тома Акерли. Компанию артисткесоставил Брэд Питт. Теперь новоиспеченный холостяк может проводить вечера ссамыми красивыми девушками планеты.Многие заметили, чтопосле развода с Анджелиной Джоли 55-летний Брэд Питт снова выглядит подтянутыми привлекательным, передает сайт Судя по всему, актер уже пережил самый тяжелыйпериод, связанный с расставанием с женой, и кризис миновал.Отметим, ранее суд снова разрешил проводить с детьмистолько времени, сколько он захочет. Ранее сообщалось, что дети Джоли и артиста проведутлето с ее экс-супругом. Якобы из-за съемок в фильме "Те, кто желают моейсмерти" Анджелина пошла науступки. Однако звездных отпрысков чаще видят с матерью, нежели с актером.Напомним,что Анджелина Джоли и развелись в апреле.Процесс занял два с половиной года. В итоге все шестеро детей остались жить с Энджи.