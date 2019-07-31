31 июля ведущий всенародно любимой программы Поле Чудес отмечает 74 года. В этот день вскрылись подробности личной жизни Леонида Якубовича, о которых знают далеко не все.

31 июля ведущийвсенародно любимой программы "Поле Чудес" отмечает 74 года. В этот деньвскрылись подробности личной жизни Леонида Якубовича, о которых знают далеко невсе.О первом браке телеведущего известно мало. Его близкий друг КонстантинШрейбер рассказывал, что Леонид Якубович на втором курсе вуза женился научащейся ПТУ, но брак принес ему лишь горе. Девушка разбила будущемувсенародному любимцу сердце.После расставания с женой Леонид Якубович впал в длительную депрессию. "Можнодаже сказать, что у Лени возникло отвращение к женскому полу", – уверял товарищведущего. Со второй супругой, солисткой ансамбля "Горожане" Галиной Антоновой,Леонид Аркадьевич познакомился незадолго до окончания института.Девушка покорила Леонида Якубовича обаянием и талантом. Влюбленныепоженились, а в 1973-м родился сын Артем. Молодые зажили у родителей главысемьи. Однако строить быт оказалось непросто. Как признавалась Антонова, случалосьвсякое: и ссорились, и без денег были."Когда Артем родился, я вынуждена была сидеть дома, работал только Леня.Потом мы переехали в Ивановскую область, а когда мужа позвали вести программу"Поле чудес", снова вернулись в Москву", – цитирует вторую жену ЛеонидаЯкубовича У ведущего появилось много поклонниц,что с трудом выносила супруга. Не нравились Антоновой и многочисленные друзьямужа.Отношения супругов окончательно разрушились, когда в жизни ЛеондиаЯкубовича возникла другая – девушка была младше телезвезды на 18 лет. Любовницейзнаменитости стала Марина Видо, работавшая в рекламном отделе канала "ВИД".Галина Антонова рассказала, чтомуж подал на развод. "Я ничего не предпринимала. Леня прятал другую. Хотя все итак знали… Я не скрывала, что знаю о Марине, но серьезного разговора между намитак и не получилось. Я не виню никого. Сейчас боль прошла", – призналась втораясупругаНесмотря на расставание, телеведущийо прежней семье не забыл и старался помогать сыну. Он женился на Марине Видо,которая в 1998-м родила дочь Варвару. Девушка окончила МГИМО и строиткарьеру журналиста.