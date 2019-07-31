Теледива вместе с сыном Платоном и новым избранником – режиссером Константином Богомоловым – отдыхает в Италии. Ксения Собчак взяла с собой в отпуск неимоверное количество одежды.

Теледива вместе с сыномПлатоном и новым избранником – режиссером Константином Богомоловым – отдыхает вИталии. Ксения Собчак взяла с собой в отпуск неимоверное количество одежды.К такому выводу придет любой, кто заглянет в Instagram знаменитости.Ксения Собчак с завидной периодичностью выкладывает снимки с отпуска, и каждыйраз она предстает перед поклонниками в новом наряде.Сегодня, например, телеведущая облачилась в легкое платьенежно-голубого цвета на тонких бретельках. Асимметричный низ наряда звездыукрашает длинная бахрома. Ксения Собчак призналась, что купила обновку уизвестного русского дизайнера. По словам знаменитости, именно в одежде этогобренда она чаще всего слышит в свой адрес заветное: "Ты красивая".Подписчики отметили, что платье действительно идет.Многие шутливо отмечали, что, скорее всего, ей к лицу не наряд, а новый любовник."На этом фото Ксения выочень женственная и романтичная, такая воздушная! На мой взгляд вам большеподходит такое амплуа, нежели что-то другое... (здесь и далее орфографияи пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Красивая вы стали с новыммужчиной. Любовь... ❤️","Прекрасно 👌 платье,фасон, цвет– все супер для Вас,Ксения, носите!", "Всегда идеальноподбираете одежду 😍шикарныйвкус 💙", – хвалили поклонники.