Теледива вместе с сыном
Платоном и новым избранником – режиссером Константином Богомоловым – отдыхает в
Италии. Ксения Собчак взяла с собой в отпуск неимоверное количество одежды.
Теледива вместе с сыном
Платоном и новым избранником – режиссером Константином Богомоловым – отдыхает в
Италии. Ксения Собчак взяла с собой в отпуск неимоверное количество одежды.
К такому выводу придет любой, кто заглянет в Instagram знаменитости.
Ксения Собчак с завидной периодичностью выкладывает снимки с отпуска, и каждый
раз она предстает перед поклонниками в новом наряде.
Сегодня, например, телеведущая облачилась в легкое платье
нежно-голубого цвета на тонких бретельках. Асимметричный низ наряда звезды
украшает длинная бахрома. Ксения Собчак призналась, что купила обновку у
известного русского дизайнера. По словам знаменитости, именно в одежде этого
бренда она чаще всего слышит в свой адрес заветное: "Ты красивая".
Подписчики отметили, что платье действительно идет.
Многие шутливо отмечали, что, скорее всего, ей к лицу не наряд, а новый любовник.
"На этом фото Ксения вы
очень женственная и романтичная, такая воздушная! На мой взгляд вам больше
подходит такое амплуа, нежели что-то другое... (здесь и далее орфография
и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Красивая вы стали с новым
мужчиной. Любовь... ❤️",
"Прекрасно 👌 платье,
фасон, цвет– все супер для Вас,Ксения, носите!", "Всегда идеально
подбираете одежду 😍шикарный
вкус 💙", – хвалили поклонники.