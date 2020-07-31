С Нижней Дубровы и дальше Заклязьменского. По просьбам жителей во Владимире продлили автобусный маршрут «16С». Теперь с 3-ей Кольцевой автобус будет идти не до посёлка Заклязьменский, как

С Нижней Дубровы и дальше Заклязьменского. По просьбам жителей во Владимире продлили автобусный маршрут «16С». Теперь с 3-ей Кольцевой автобус будет идти не до посёлка Заклязьменский, как прежде, а до остановки «Турбаза «Ладога». По продлённому маршруту 16С начнут курсировать уже с 1 августа, расписание движения при этом не изменится.