Свое пятилетие отмечает форум «Таврида» - одна из творческих площадок страны. В этом году он расширился до арт-кластера.

Свое пятилетие отмечает форум «Таврида» - одна из творческих площадок страны. В этом году он расширился до арт-кластера.Молодые деятели культуры и искусств от 18 до 35 лет и этим летом собрались в Крыму. Среди них и ученица Ларисы Семиной, танцовщица, волонтер, член Молодежной думы при ЗС Владимирской области Юлия Галкина. Юля является автором собственных песен. И в этом году на «Тавриду» как раз шел набор авторов собственного материала.Юлия Галкина, волонтер: «В этом году «Таврида» собрала 150 лучших ребят, занимающихся музыкой. Это всевозможные авторы и исполнители собственного материала. Аранжировщики, битмейкеры, а также саунд-продюсеры. За эти 7 дней нам предоставилась возможность множество интересных и новых мастер-классов, поробовать себя совершенно в другом жанре, найти единомышленников, сделать новые коллаборации. Накаких каверов, только авторская музыка. «Таврида-арт» - мир, любовь, искусство».