Вместе с тем, директором организации имеющиеся денежные средства расходовались на иные нужды.

Директор частной охранной организации во Владимире не заплатил своим сотрудникам ни копейки за два месяца работы. Мужчина, являясь единоличным руководителем организации, лично давал бухгалтеру распоряжения о начислении и выплате заработной платы. С сентября 2015 по июль 2016 у общества образовалась задолженность по зарплате в размере более 4,5 млн рублей перед 44 работниками. Вместе с тем, директором организации имеющиеся денежные средства расходовались на иные нужды. Уголовное дело директора-должника будет рассматриваться в суде, сообщает областная прокуратура