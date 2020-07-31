Ольга Орлова не рассказывает о личной жизни. Певица не показывает избранника. Однако от внимательных поклонников ничего не скрыть.

Ольга Орлова не рассказывает о личной жизни. Певица не показывает избранника. Однако от внимательных поклонников ничего не скрыть.Накануне звезды шоу-бизнеса веселились на свадьбе. Одним из гостей стал опальный рэпер Джиган. Весь вечер он снимал происходящее на смартфон. Некоторые видео артист опубликовал в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта.На кадрах можно разглядеть Ольгу Орлову, которая танцует с седовласым мужчиной. Телеведущая нежно обнимает его за шею.Кстати, она на видела, что Джиган ведет съемку. В какой-то момент ее взгляд был направлен на рэпера, но певица, вероятно, не думала, что кадры попадут в Сеть.О том, что у Орловой есть избранник, общественность говорит уже больше полугода. Неизвестно, насколько серьезными являются эти отношения. Телеведущая не делает никаких намеков.12 Ноя 2019 в 9:27 PSTОднажды знаменитость призналась: "Мне важен драйв в отношениях". В противном случае она теряет интерес. Орлова не мечтает о свадьбе.Свой возраст телеведущая считает достоинством, ведь женщины старше 40 лет, по ее мнению, намного опытнее и мудрее. Однако "молодое тело" всегда одержит победу, уверена она.Напомним, что у Ольги Орловой был лишь один брак – с бизнесменом Александром Кармановым. От него телеведущая родила сына Артема. Пара распалась после четырех лет совместной жизни.