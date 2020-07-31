20 марта 2018 года приказом Министерства энергетики Российской Федерации №166 Обществу был присвоен статус гарантирующего поставщика.

31 июля 2020 года Энергосбыт Волга отмечает свой третий день рождения. 20 марта 2018 года приказом Министерства энергетики Российской Федерации №166 Обществу был присвоен статус гарантирующего поставщика. С 1 апреля 2018 года компания приступила к исполнению своих обязанностей во Владимирской области.Однако история появления компании в регионе началась немного раньше – 31 июля 2017 года, когда организация была зарегистрирована в Федеральной налоговой службе. Именно эта дата официально считается днём рождения ООО «ЭСВ». Несмотря на такой, по меркам крупной компании, короткий срок, за эти три года Обществу удалось многого добиться.За три года ООО «ЭСВ» прибавило в доле рынка как на территории Владимирской области, так и в Российской Федерации в целом, растут объёмы реализации электроэнергии на розничном рынке, ежегодно увеличивается клиентская база. Сегодня можно с уверенностью говорить, что Общество динамично развивается и тенденция к росту идёт по всем основным показателям.За это время коллектив компании доказал, что является единым сплочённым механизмом, каждая деталь которого играет свою, очень важную роль. Особенно это проявилось в последние несколько месяцев, когда большинство сотрудников из-за эпидемиологической ситуации в стране работали и продолжают добросовестно работать в удалённом режиме и выполнять свои должностные обязанности, обеспечивая тем самым качественное и надёжное энергоснабжение жителей региона. В этот непростой период компании удалось не только перестроить свою работу, но и мобилизовать все существующие дистанционные сервисы, разработать и запустить новые, пока клиентские офисы были закрыты для очного приёма потребителей.«Сегодня мне хочется поблагодарить каждого сотрудника за добросовестную работу и ответственное отношение к выполнению поставленных задач. То, чего мы смогли добиться за эти три года, это заслуга всего коллектива без исключения. День рождения – это добрый и весёлый праздник, поэтому пусть сбываются все мечты, осуществляется всё задуманное, работа приносит удовольствие, а дома всегда ждут родные и близкие люди!», – отметил генеральный директор Энергосбыт Волга Александр Москвитин.