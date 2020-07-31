ЕРИЦ является стабильно развивающимся крупнейшим платёжным агентом на территории Владимирской области в части платежей граждан за услуги ЖКХ. Обслуживает более 700 тысяч лицевых счетов, а

ЕРИЦ является стабильно развивающимся крупнейшим платёжным агентом на территории Владимирской области в части платежей граждан за услуги ЖКХ. Обслуживает более 700 тысяч лицевых счетов, а это более 1 млн.граждан по всему региону. Расчетный центр успешно реализует проект областной администрации по продвижению единого платежного документа. Исключением не стал и Ковров. В городе воинской славы расчетный центр