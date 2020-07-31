Теперь уверенно сигнал принимают в 8 районах и районных центрах Владимирской области и в столице региона.

"Российская телерадиовещательная сеть" запускает еще два радиопередатчика во Владимирской области. Программы «Радио России» с региональными выпусками ГТРК "Владимир" можно прослушать в Кольчугине и Кольчугинском районе на частоте 106,7 МГц. В Киржаче и Киржачском районе - на частоте 96,2 МГц. Зона охвата радиопередатчиков - более 80 тысяч жителей.Теперь уверенно сигнал принимают в 8 районах и районных центрах Владимирской области и в столице региона.В Александрове 88,9 МГц.В Коврове 98,3 МГц.В Муроме 88,7 МГц.В Гусь-Хрустальном 103,1 МГц.В Вязниках 90,1. МГц.Во Владимире 106,3 МГц.В Меленках 92,7 МГц.В Кольчугине 106,7 МГцВ Киржаче 96,2 МГцРадио «Маяк» во Владимире – 103,9 МГц.