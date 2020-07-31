Отпуск превратился в самоизоляцию. Губернатор в своих соцсетях объявил о том, что его поездка в Крым завершится в четырех стенах. Напомним, на полуостров Сипягин отправился во главе

Отпуск превратился в самоизоляцию. Губернатор в своих соцсетях объявил о том, что его поездка в Крым завершится в четырех стенах. Напомним, на полуостров Сипягин отправился во главе делегации Владимирской области перед Днем военно-морского флота. Там губернатор встретился с главой республики Сергеем Аксеновым, с начальником штаба Черноморского флота, первым заместителем командующего Игорем Смоляком, губернатором Севастополя Михаилом