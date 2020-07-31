В Собинке вынесли приговор местному жителю. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В Собинке вынесли приговор местному жителю. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.По информации пресс-службы областной прокуратуры, 4 сентября прошлого года обвиняемый прогуливался по улице со своей собакой. Собака стала лаять на пьяного прохожего, что послужило причиной конфликта. Нетрезвый мужчина продемонстрировал готовность к драке, но хозяин животного первым нанес удар.В результате полученной травмы потерпевший полностью лишился зрения на левый глаз.Суд назначил наказание в виде лишения свободы на 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, подсудимому предстоит возместить материальный и моральный вред на общую сумму более 123 тыс. рублей.