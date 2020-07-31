Школа – большой и важный этап в жизни человека. Именно поэтому с приближением первого сентября родители будущих первоклассников всегда задаются вопросом, готов ли их ребенок к этому шагу?

Школа – большой и важный этап в жизни человека.Именно поэтому с приближением первого сентября родители будущих первоклассниковвсегда задаются вопросом, готов ли их ребенок к этому шагу?Дело даже не в возрасте, а в уровне психологического, физиологического и интеллектуального развития. Можно ли подготовить ребенка к школе? Как помочь ему адаптироваться? Что делать, чтобы учеба приносила радость и удовольствие? Об этом "Дни.ру" рассказала методист, педагог Wunderpark International School Елена Судьина.Как правильно заниматься с дошкольникомНе стоит требовать от ребенкаглубоких знаний и тем более нет необходимости начинать спешно учить его читатьили считать. Это приведет к стрессам и может отбить желание учиться еще дотого, как он придет в школу. Так что позвольте ему набраться сил и отдохнуть впоследние недели лета.Если же вы решили заниматьсядополнительно, организуйте занятия в увлекательной и доступной форме. Дозируйтеинформацию, не перегружайте малыша, старайтесь, чтобы каждый урок заканчивалсяна самом интересном месте, и ребенок с нетерпением ждал продолжения. Такойподход стимулирует желание учиться и узнавать новое, формирует любознательность,помогает увлечься процессом получения знаний.Занимайтесь в хорошемнастроении: очень важно, чтобы и вы, и ребенок были "в духе". Лучшевсего заранее определить, в какое время дня малыш наиболее активен. Это можетбыть как утро, так и вечер – у каждого человека свои биоритмы, и нужно найти товремя, когда именно ваш ребенок наиболее работоспособен. Это и будет самыйудачный период для занятий.Не допускайте, чтобы дошкольникпереутомлялся. Для шестилетнего ребенка оптимальная продолжительность занятия —25-30 минут, после чего усидчивость падает. Даже если он увлеченно занимается,нужно сделать перерыв, прогуляться или поиграть в подвижную игру. При занятияхсчетом или письмом "переменки" должны быть еще чаще – каждые 10 минут. Можно размятьпальчики, попрыгать, сделать зарядку или устроить музыкальную физкультминутку.При организации рабочего местадля занятий важно убрать все отвлекающие и раздражающие предметы, воспитать вребенке привычку содержать стол в порядке. Это очень поможет ему в школьныегоды, когда придется самостоятельно выполнять домашние задания. Заведитеправило перед каждым "уроком" готовить рабочее место, а по окончании занятийубирать его.Готовьте ребенка к школьнойдисциплине мягко и аккуратно. Не ругайте его, если во время математики илиписьма он вдруг захочет рассказать историю или помечтать. Поговорите с ним обэтом, а затем плавно вернитесь к работе.Не забывайте хвалить малыша заего достижения. Похвала родителей – важный стимул в учебе, она способна поощритьи развить желание учиться. Искренняя радость по поводу успехов ребенкаукрепляет его веру в себя, повышает самооценку, помогает развиваться. Ведьчтобы добиться результатов, он много трудился, проявлял упорство инастойчивость. Старайтесь помнить об этом и всегда радуйтесь победам вместе.Как помочь ребенку адаптироваться в школеНовый социальный статус,осознание себя учеником и школьником – это большое испытание для малыша. Самымисложными будут первые месяцы обучения, когда ему придется привыкать абсолютноко всему новому: окружению, правилам, распорядку дня. Чтобы облегчитьадаптацию, родители могут сделать следующее:Позаботиться о режиме дняВо время учебы ребенок будетвставать в определенное время, и если обычно он поднимается позже, могут возникнутьсложности. Поэтому родителям стоит заранее приучить дошкольника ранопросыпаться. Чтобы процесс не доставил дискомфорта, достаточно начать будитьмалыша всего на 10 минут раньше, а затем немного раньше укладывать его спать.Постепенно он начнет просыпаться в нужное время, и этовойдет в привычку.Поддержать иммунитетВ новом коллективе иммунитетребенка подвергнется серьезным испытаниям. А кроме этого, добавится стресс отнепривычного уровня нагрузки. Чтобы адаптация прошла легче и быстрее, начнитеукреплять иммунитет заранее: больше гуляйте на свежем воздухе, занимайтесьспортом. Можно проконсультироваться с педиатром и подобрать другие, не менееэффективные способы поддержать и укрепить здоровье.Успехи и достижения в учебе –это результат работы не только самого ребенка, но и его родителей. Помогайтеему, поддерживайте, напоминайте, как сильно вы верите в его способности италанты, и создавайте возможности их развивать. И тогда школьное обучениеобязательно даст прекрасные результаты!