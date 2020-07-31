Школа – большой и важный этап в жизни человека.
Именно поэтому с приближением первого сентября родители будущих первоклассников
всегда задаются вопросом, готов ли их ребенок к этому шагу?
Школа – большой и важный этап в жизни человека.
Именно поэтому с приближением первого сентября родители будущих первоклассников
всегда задаются вопросом, готов ли их ребенок к этому шагу?
Дело даже не в возрасте, а в уровне психологического, физиологического и интеллектуального развития. Можно ли подготовить ребенка к школе? Как помочь ему адаптироваться? Что делать, чтобы учеба приносила радость и удовольствие? Об этом "Дни.ру" рассказала методист, педагог Wunderpark International School Елена Судьина.
Как правильно заниматься с дошкольником
Не стоит требовать от ребенка
глубоких знаний и тем более нет необходимости начинать спешно учить его читать
или считать. Это приведет к стрессам и может отбить желание учиться еще до
того, как он придет в школу. Так что позвольте ему набраться сил и отдохнуть в
последние недели лета.
Если же вы решили заниматься
дополнительно, организуйте занятия в увлекательной и доступной форме. Дозируйте
информацию, не перегружайте малыша, старайтесь, чтобы каждый урок заканчивался
на самом интересном месте, и ребенок с нетерпением ждал продолжения. Такой
подход стимулирует желание учиться и узнавать новое, формирует любознательность,
помогает увлечься процессом получения знаний.
Занимайтесь в хорошем
настроении: очень важно, чтобы и вы, и ребенок были "в духе". Лучше
всего заранее определить, в какое время дня малыш наиболее активен. Это может
быть как утро, так и вечер – у каждого человека свои биоритмы, и нужно найти то
время, когда именно ваш ребенок наиболее работоспособен. Это и будет самый
удачный период для занятий.
Не допускайте, чтобы дошкольник
переутомлялся. Для шестилетнего ребенка оптимальная продолжительность занятия —
25-30 минут, после чего усидчивость падает. Даже если он увлеченно занимается,
нужно сделать перерыв, прогуляться или поиграть в подвижную игру. При занятиях
счетом или письмом "переменки" должны быть еще чаще – каждые 10 минут. Можно размять
пальчики, попрыгать, сделать зарядку или устроить музыкальную физкультминутку.
При организации рабочего места
для занятий важно убрать все отвлекающие и раздражающие предметы, воспитать в
ребенке привычку содержать стол в порядке. Это очень поможет ему в школьные
годы, когда придется самостоятельно выполнять домашние задания. Заведите
правило перед каждым "уроком" готовить рабочее место, а по окончании занятий
убирать его.
Готовьте ребенка к школьной
дисциплине мягко и аккуратно. Не ругайте его, если во время математики или
письма он вдруг захочет рассказать историю или помечтать. Поговорите с ним об
этом, а затем плавно вернитесь к работе.
Не забывайте хвалить малыша за
его достижения. Похвала родителей – важный стимул в учебе, она способна поощрить
и развить желание учиться. Искренняя радость по поводу успехов ребенка
укрепляет его веру в себя, повышает самооценку, помогает развиваться. Ведь
чтобы добиться результатов, он много трудился, проявлял упорство и
настойчивость. Старайтесь помнить об этом и всегда радуйтесь победам вместе.
Как помочь ребенку адаптироваться в школе
Новый социальный статус,
осознание себя учеником и школьником – это большое испытание для малыша. Самыми
сложными будут первые месяцы обучения, когда ему придется привыкать абсолютно
ко всему новому: окружению, правилам, распорядку дня. Чтобы облегчить
адаптацию, родители могут сделать следующее:
Позаботиться о режиме дня
Во время учебы ребенок будет
вставать в определенное время, и если обычно он поднимается позже, могут возникнуть
сложности. Поэтому родителям стоит заранее приучить дошкольника рано
просыпаться. Чтобы процесс не доставил дискомфорта, достаточно начать будить
малыша всего на 10 минут раньше, а затем немного раньше укладывать его спать.
Постепенно он начнет просыпаться в нужное время, и это
войдет в привычку.
Поддержать иммунитет
В новом коллективе иммунитет
ребенка подвергнется серьезным испытаниям. А кроме этого, добавится стресс от
непривычного уровня нагрузки. Чтобы адаптация прошла легче и быстрее, начните
укреплять иммунитет заранее: больше гуляйте на свежем воздухе, занимайтесь
спортом. Можно проконсультироваться с педиатром и подобрать другие, не менее
эффективные способы поддержать и укрепить здоровье.
Успехи и достижения в учебе –
это результат работы не только самого ребенка, но и его родителей. Помогайте
ему, поддерживайте, напоминайте, как сильно вы верите в его способности и
таланты, и создавайте возможности их развивать. И тогда школьное обучение
обязательно даст прекрасные результаты!