Куда сходить в столице в эти дни? Что посмотреть? О некоторых событиях ближайших дней читайте в обзоре от Дни.ру.

Куда сходить в столице в эти дни? Что посмотреть? О некоторых событиях ближайших дней читайте в обзоре от "Дни.ру".1 августа летний кинотеатр "КАРОЭрмитаж" запустит сезон кино под открытым небом. Проект позволяет совместитьвечернюю прогулку с просмотром кино в окружении природы и получить заряд положительныхэмоций. В первый день состоится премьера фильма "Русалка в Париже". В центресюжета – романтическая история, рассказывающая о чувствах парижского артиста крусалке, основанная на одноименном оригинальном романе Матиаса Мальзьё. В целомв репертуар сезона войдут мировые премьеры, культовые фильмы отечественных изарубежных режиссеров, недавние хиты проката и спецпоказы.1 августа в клубе "СоюзКомпозиторов" выступит певица Софи Окран, солировавшая в 90-х в группе"Квартал" и принимавшая участие в рок-опере "Волосы" ТеатраСтаса Намина. Программа Софи под названием "Natural Woman" составленаиз англоязычных хитов джаз-, соул– и фанк-музыки широкого спектра, от РэяЧарлза до Jamiroquai и от Ареты Франклин до Freak Power.2 августа в Зеркальном залеДворца усадьбы Кусково состоится концерт "Классика в Кусково. Фредерик Шопен".На сцену выйдет Евгений Стародубцев (фортепиано). Гостей ждет уникальный стильШопена, сосредоточившегося почти исключительно на фортепианной музыке. Онудивительно гармоничен, сочетает в себе французскую рафинированность и опору напольский фольклор.В Ильинском сквере работаетвыставка Политехнического музея "Технологии в городе". Здесь гости могутпознакомиться с технологиями, которые незаметно делают жизнь горожанкомфортной. Музей помогает разобраться в принципах работы разныхтехнологических решений, рассмотреть их как механизмы, в которых естьвзаимодействующие части. В фокус выставки попали многие привычные "повседневные"технологии – частное кондиционирование, газоснабжение и отопление жилья,железнодорожные пути.6 августа состоится благотворительныйонлайн-юбилей телеведущего, сценариста, народного артиста РФ Леонида Якубовича.Мероприятие проведет Российский еврейский конгресс (РЕК). У зрителей будетвозможность задать вопросы юбиляру в прямом эфире. Также Леонид Аркадьевичобещает впервые рассказать о своем отношении к религии, об осознании своейеврейской идентичности и о том, как это впоследствии сказалось на его жизни идеятельности. Поздравить юбиляра онлайн придут артисты и музыканты, бизнесменыи филантропы, а также главы еврейских общин со всей страны. Эфир дополнят непубликовавшиеся ранее видеоролики.9 августа в Музее Москвыоткроется выставка-фестиваль "≈всегда кроме когда нет". всегда кроме когданет". Публике будут представлены десятки реализованных проектов от участниковмежинституциональной проектной школы для подростков "Каскад. Проект как метод.Зрителей ждут инсталляции, видеоарт, перфомансы, графика, живопись, скульптура,мультфильмы и аудиозаписи. Это второй фестиваль проектной школы для подростков,целью которой является вовлечение их в культурную жизнь города.