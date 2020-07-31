Главную роль в теленовелле Серебряный бор, что транслируется на Первом канале, исполняет Мария Шукшина. Артистке досталась роль жены генерала МВД, матери троих детей.

Главную роль в теленовелле "Серебряный бор", чтотранслируется на Первом канале, исполняет Мария Шукшина. Артистке досталась рольжены генерала МВД, матери троих детей.Действия в сериале "Серебряный бор" происходят в 80-х. Пословам Марии Шукшиной, авторы ленты очень старались воссоздать дух тоговремени. Артистка отметила, что теленовелла несет свет и напоминает о семейныхценностях.Звезда призналась, что большой вклад в создание персонажа внесла ее знаменитая мать – актриса Лидия Федосеева-Шукшина. Она одолжила Марии ретронаряды из личного гардероба."Мама такая модница и, главное, хранительница!" – сказалаШукшина. Лидия Николаевна сберегла все свои платья времен СССР.Пожилая артистка с удовольствием отдала одежду съемочной группе сериала "Серебряныйбор".По словам , в эпоху дефицита ее мать делалапокупки в магазине "Березка". Одежду от европейских модельеров, которую на территорииСоветского Союза было не достать, Федосеева-Шукшина приобретала за границей,куда выезжала на фестивали.Катю Лапину в сериале "Серебряный бор" сыгралаактриса Алина Ланина. 31-летняя звезда показывала матери фото со съемок картины.Родительница Ланиной, глядя на кадры с площадки, погружалась в ностальгию. Пословам Алины, в 80-е с декоративной косметикой было туго, поэтому модницытолкли елочные игрушки в пыль, а получившуюся пудру наносили на веки, чтобыпридать им блеск.