На место жуткой аварии с маршрутным такси на трассе Таврида в Крыму, в которой погибли девять человек, прибыл генеральный прокурор республики Олег Камшилов, передает . Сообщается, что он ..

На место жуткой аварии с маршрутным такси на трассе "Таврида" в Крыму, в которой погибли девять человек, прибыл генеральный прокурор республики Олег Камшилов, передает . Сообщается, что он координирует действия правоохранительных органов на месте. Проводится проверка для того, чтобы установить все обстоятельства жуткого ДТП.