На турбазе Глобус в Алтайском крае обнаружили трупы всех членов семьи из четырех человек. Их тела нашли в номере. Среди погибших есть двое детей. Причина смерти людей остается неизвестной, ..

На турбазе "Глобус" в Алтайском крае обнаружили трупы всех членов семьи из четырех человек. Их тела нашли в номере.Среди погибших есть двое детей. Причина смерти людей остается неизвестной, но на телах отдыхавших не нашли признаков насильственной смерти. По гнилостным изменениям было определено, что семья погибла около пяти дней назад. Примечательно, что члены семьи заселились в номер 26 июля, после чего никто их не видел, однако другие жильцы сообщили, что почуяли неприятный запах уже на следующий день.