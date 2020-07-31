Начните субботу ярко и со вкусом. Не пропустите завтра в 8 утра субботний выпуск с Татьяной Воронцовой.

Начните субботу ярко и со вкусом. Не пропустите завтра в 8 утра субботний выпуск с Татьяной Воронцовой.- Парят, словно птицы... Как экстремальный парашютный спорт осваивают мама с дочкой?- Тем, кто боится темноты и неожиданностей - срочно туда. Играем в хоррор-квест по мотивам "Пилы".- Стеклянная миниатюра "верного друга" - по фотографии. Как рождаются собачки в руках стеклодува?- У "Маяка" - день рождения. Пойдем в гости к владимирским смотрителям радиостанции.- И готовим любимый деликатес Екатерины II и Наполеона. Соленые огурчики - по забытому рецепту.