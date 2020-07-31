На этот раз сторона защиты просила суд утвердить предоставляемые ходатайства.

Сегодня в Октябрьском суде состоялось очередное заседание по делу Алфии Мокшиной - отстраненной от должности начальницы регионального управления Росгвардии. На этот раз сторона защиты просила суд утвердить предоставляемые ходатайства. Они были отклонены судом. К делу приобщили отчет по кредитной карте потерпевшей Ольги Равковской, подтверждающий, что сумма в пятьдесят тысяч рублей была снята в банкомате в день передачи этих денег Алфие Мокшиной. Напомним, ее обвиняют в нескольких преступлениях - мошенничестве с использованием служебного положения и получении взяток. Следующее судебное заседание состоится 5 августа - на нем выслушают саму подсудимую. Подробнее - в итоговом выпуске «Вестей» в 21. 05.