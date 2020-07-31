Доводы защиты. На очередном заседании по делу Алфии Мокшиной свои аргументы представляли адвокаты подсудимой. В частности, по мнению защиты, у одного из потерпевших могли быть причины

Доводы защиты. На очередном заседании по делу Алфии Мокшиной свои аргументы представляли адвокаты подсудимой. В частности, по мнению защиты, у одного из потерпевших могли быть причины оговорить подсудимую. Потому что Мокшина отклонила документы о назначении его на новую должность. В начале заседания один из адвокатов попросил приобщить к делу запрос и ответ на него из