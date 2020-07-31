Проектировщики уже приступили к работе. Функциональное насыщение парка будет зависеть от пожеланий местных сообществ и будущих посетителей.
Минувшей весной администрация города Владимира провела открытый конкурс на разработку архитектурно-планировочной концепции будущего парка, которая должна быть готова уже к октябрю этого года. По итогам конкурса победителем стало столичное архитектурное бюро «Реформа», имеющее успешный опыт создания общественных парков и зон отдыха.
Проектировщики уже приступили к работе. Как сообщил руководитель архитектурного бюро Иван Бакушин функциональное насыщение парка будет зависеть от пожеланий местных сообществ и будущих посетителей. На этом этапе разработчики соберут мнения горожан и поймут, что именно и где владимирцы хотели бы видеть в новом парке. Для изучения предпочтений жителей, разработчики планируют использовать формат традиционного анкетирования и городские паблики в социальных сетях. Кроме того, в ближайшее время откроется интернет-сайт будущего парка. Посетители сайта смогут самостоятельно отметить на карте парка участки для размещения различных функциональных площадок, направления для прогулочных дорожек и места, которые, по их мнению, следует оставить нетронутыми. Кроме того, можно уже сейчас скачать и заполнить опросный лист и направить его по электронной почте: [email protected]