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<a href="https://33live.ru/novosti/31-07-2020-park-u-dtyu-vo-vladimire-sproektiruyut-stolichnye-arxitektory.html" target="_blank">Парк у ДТЮ во Владимире спроектируют столичные архитекторы</a> - Проектировщики уже приступили к работе. Функциональное насыщение парка будет зависеть от пожеланий местных сообществ и будущих посетителей.