Злоумышленница, находясь в квартире пенсионера, нашла в шкафу сбережения и спрятала их под кроватью, после чего часть денег отнесла к себе домой...

Сотрудниками ОУР ОМВД России по Головинскому району задержана подозреваемая в краже денежных средств.В территориальный отдел полиции поступило заявление от местного жителя. Со слов мужчины, он обратился к услугам сиделки для своего 86-летнего отца, чтобы ненадолго уехать с семьей. Спустя некоторое время, вернувшись, заявитель обнаружил пропажу порядка миллиона рублей из квартиры родственника. Позже деньги были обнаружены под кроватью работницы с недостачей в сумме 200 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в Подмосковье задержали подозреваемую – 51-летнюю приезжую женщину. Установлено, что задержанная, находясь в квартире пенсионера, нашла в шкафу сбережения, которые спрятала под кроватью. Позже она взяла часть денежных средств и отнесла к себе домой. Похищенное изъято и возвращено законному владельцу.Следствием ОМВД России по Головинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29